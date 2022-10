Professoressa investita a Mercogliano: ancora grave la 58enne al Moscati La donna era stata investita venerdì mentre attraversava la strada

Resta ricoverata in gravi condizioni la professoressa di 58 anni investita a Mercogliano, in via Fontana San Nicola, mentre attraversa la strada. La donna è ancora intubata nel reparto di Rianimazione e Anestesia, dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, sotto strettissima sorveglianza di medici e sanitari.

Incidente a Mercogliano, la dinamica

La donna è stata investita lo scorso venerdì nella città alle falde del Partenio. Travolta da un'auto, la 58enne venne subito trasferita in somma urgenza al Moscati. I sanitari hanno subito accertato la gravità delle ferite riportate e ora la donna è ricoverata nell’Unità di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Avellino. Indagano i carabinieri di Mercogliano per accertare ogni aspetto del sinistro.

Il ricordo della dottoressa Lucia Furno

Sempre lo scorso venerdì e solo poche ore prima, un’altra donna era stata investita in citta`, non riportando, fortunatamente gravi ferite. Ma intanto il sinistro costato il grave ferimento della 58enne a Mercogliano ha riportato alla memoria di tanti il ricordo della dottoressa Lucia Furno, che venne travolta da un'automobilista che non si fermò a prestare soccorso.