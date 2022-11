Scoppia una condotta a Melito Irpino: acqua a cascata verso il cielo Una colonna gigantesca, chiusa la strada verso località Creta ad Ariano Irpino

Scoppia una condotta e si alza una colonna d'acqua gigantesca verso il cielo. E' successo a Melito Irpino, in località quarto civico. Un getto ad altissima pressione di alcuni metri. A dare l'allarme sono stati i residenti.

Una cascata impressionante

Esattamente come avvenuto nel luglio 2016 poco distante da qui, nella famigerata contrada Creta ad Ariano Irpino. Un film già visto e rivisto su questo territorio da anni alle prese con una situazione di disagio mai risolta.

Condotte fatiscenti e obsolete che andrebbero sostituite totalmente, qui come in altre zone

Una situazione ben nota all'alto calore e alla regione Campania. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che hanno immediatamente transennato i due lati della strada per motivi di sicurezza e un'impresa locale incaricata dal sindaco Michele Spinazzola, giunto personalmente sul luogo in cui è avvenuto lo scoppio. Non si segnalano al momento danni ai residenti, ma solo nelle prossime ore si potrà fare una valutazione complessiva più precisa.

Una storia lunga

Condotte sfibrate ormai saldate in più punti e pronte a saltare in aria, come accaduto questa sera. Da anni si tampona così. Per gli operai dell'alto calore è un vero e proprio tour de force, da un comune all'altro per far fronte alle continue richieste di interventi dovuti alla rottura di condotte ovunque. Qui in modo particolare più volte è stata segnalata questa situazione di pericolo. L'indignazione del sindaco: "Non ce la facciamo più, ora basta, è giunto il momento che l'alto calore risolvi in maniera definitiva questa annosa problematica che sta mettendo davvero a dura prova il nostro territorio."