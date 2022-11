Uomo trovato morto in casa, tragedia a Mercogliano Si tratta di un 67enne. Il dramma a Torelli di Mercogliano

Tragedia a Mercogliano, 67enne trovato morto in casa. Il dramma è avvenuto nella frazione di Torelli di Mercogliano. A lanciare l’allarme, questa mattina, è stata la compagna dell’uomo che, rientrando a casa, ha trovato il 67enne senza vita. Sul posto solo prontamente intervenuti i sanitari del 118 ma, per l'uomo, non c'era più niente da fare. Sul caso indagano i Carabinieri che hanno effettuato accertamenti di rito. Il medico legale ha ispezionato esternamente il cadavere in attesa che la Procura decida se disporre l’autopsia. Indagini in corso.