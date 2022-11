Cervinara, lo ferisce alla testa al termine di una lite: caso archiviato Nessuna richiesta di rinvio a giudizio. Il gip ha accolto la tesi dell'avvocato Coppola

Si è concluso con un decreto di archiviazione il procedimento penale a carico di un cervinarese (D.M.U) al quale era stato notificato un avviso di caranzia per aver cagionato alla persona offesa, lesioni, colpendola alla testa, con l’uso di un arma impropria durante uno scontro all’esterno di un supermercato nel mese di aprile 2022.

In particolare, la procura ha deciso di fare retromarcia rispetto alla penale responsabilità dell’indagato in accoglimento della tesi difensiva dell’avvocato Giovanna Coppola, che rappresentava l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio dell’indagato, dato il mancato rinvenimento sul luogo dei fatti della presunta arma utilizzata e il contrasto tra le diverse dichiarazioni rese da persone presenti sul luogo del delitto.

Anche il gip, infine, ha accolto la tesi difensiva e disposto la chiusura del procedimento penale con l’adozione del provvedimento di archiviazione.