Morto in fabbrica, la Fesica Confsal: "Non più sufficiente solo parlarne" Tramaglino: "Serve un tavolo tecnico permanente in Prefettura"

“Siamo davanti all’ennesimo fatto d’estrema gravità che non può diventare normalità”.

È quanto dichiara il segretario provinciale di Avellino Fesica Confsal Lorenzo Tramaglino a seguito dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto ad operaio precipitato in una vasca per la lavorazione del cemento in un’azienda a Montefredane, in provincia di Avellino.

“Oltre agli interventi da parte delle istituzioni per migliorare lo stato delle cose, concentrandosi sulla necessità di divulgare la cultura della prevenzione e quella della formazione sulla sicurezza, chiederemo in prefettura un tavolo tecnico permanente che verifichi l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”, conclude il segretario provinciale Fesica Confsal di Avellino Lorenzo Tramaglino.