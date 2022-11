Avellino, geometra morto sul lavoro: eseguita l'autopsia sul corpo di Amato Attesa per i funerali del 55enne Amato Capossela morto a Montefredane

E’ stata eseguita l’autopsia al Moscati, sul copro di Amato Capossela il geometra morto sul lavoro in un’azienda a Montefredane. E’ stat ala dottoressa Carmen Sementa ad eseguire l’esame nel morgue dell’ospedale di Avellino. A causare la morte potrebbe essere stato un colpo ricevuto da un carrello elevatore, che trasportava sabbia da dentro a fuori la cisterna. L’uomo è precipitato in una cisterna che serve alla lavorazione del cemento e profonda dieci metri. Ma si tratta di semplici ipotesi, rilevate in corso di esecuzione dell’autopsia. La procura ha aperto, come da procedura, un fascicolo. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi sul posto per la morte del 55enne.