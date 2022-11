Pratola Serra, intitolata l'aula consiliare a Falcone e Borsellino Nel comune irpino, sciolto per infiltrazioni della criminalità, si torna al voto domenica

L'aula consiliare del comune di Pratola Serra, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla vigilia del voto amministrativo.

Una iniziativa fortemente voluta dalla triade commissariale formata da Gaetano Tufariello, Florinda Bevilacqua e Giuseppe Mingione in un paese particolarmente attenzionato in queste ultime settimane dalle forze dell'ordine per consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di domenica 27 novembre.

Un percorso che ha visto coinvolta l’intera cittadinanza attraverso una consultazione popolare on-line, alla quale ha fatto seguito l’approvazione della proposta da parte del Prefetto di Avellino e che si inserisce tra le numerose azioni intraprese dalla gestione commissariale per il risanamento dell’ente e il generale ripristino della legalità sul territorio.

Il voto darà una nuova amministrazione al comune irpino. La sfida domenica sarà tra l'ex primo cittadino Antonio Aufiero e Gerardo Galdo.

Ma prima di congedarsi la commissione straordinaria ha voluto lanciare un messaggio forte di legalità, coinvolgendo la popolazione e le scuole.

In questa circostanza è stato anche consegnato al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pratola Serra Giovanni De Cicco un attestato di civica benemerenza per l’opera meritoria nei confronti della cittadinanza e la collaborazione prestata al lavoro della Commissione prefettizia.