Avvocati in lutto, è morto Giovanni De Lucia: "Addio al presidente galantuomo" Ordine degli avvocati in lutto per la morte del presidente onorario

Irpinia in lutto per la morte di Giovanni De Lucia, presidente effettivo e poi onorario dell'ordine degli avvocati di Avellino. L'Ordine degli avvocati piange il suo presidente , che nel corso dei decenni ha guidato la categoria, con senso umano e professionale, interpretando al meglio il ruolo apicale e di guida per centinaia di professionisti.

Addio al presidente onorario

L’avvocato Giovanni De Lucia è morto ieri sera all’età di 95anni.In segno di lutto per oggi, è stata anche annullata la riunione del consiglio dell’Ordine convocata per discutere della sede del giudice di Pace.

il cordoglio dell'ordine

"Le capacità professionali possono appartenere a tanti, perché con l’esperienza, con lo studio ognuno può dotarsene, ma le doti umane che, caro Presidente, ti hanno caratterizzato, quelle presenti nel DNA familiare e sociale, hanno fatto di te l’uomo educato, il galantuomo ironico e sorridente, disponibile e rassicurante per tanti di noi che hai visto crescere e che hai trattato come fratelli minori o come figli.

Quel tuo sorriso, quel tuo pretendere il “tu“ da tutti, ti hanno reso unico.

Grazie per essere stato nelle nostre vite, come un maestro ed un amico che ci accompagnerà sempre sorridente per il resto dei nostri giorni.Grazie Presidente.". Questo il messaggio di cordoglio condiviso dall'ordine .