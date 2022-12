Contagi Covid in Irpinia: 141 positivi segnalati oggi dall'Asl Avellino Dati sempre preoccupanti e resta il rebus sui positivi che non si dichiarano alle autorità sanitarie

Ancora raffica di contagi in provincia di Avellino. Lo conferma il bollettino giornaliero dell'Asl: su 767 tamponi processati sono risultate positive 141 persone. Resta il rebus relativo ai positivi che si sottopongono al tampone fai da te e che non si autodenunciano alle autorità sanitarie. Ecco la mappa comune per comune sulla diffusione del virus in Irpinia

Aiello del Sabato 1

Altavilla Irpina 2

Ariano I. 10

Atripalda 5

Avellino 14

Baiano 1

Bisaccia 1

Bonito 1

Calitri 3

Carife 3

Cervinara 5

Cesinali 2

Chianche 1

Chiusano di San D. 2

Forino 2

Frigento 6

Gesualdo 1

Grottaminarda 1

Lauro 1

Lioni 2

Manocalzati 1

Mercogliano 3

Mirabella Eclano 4

Montaguto 1

Montecalvo I. 2

Monteforte Irpino 3

Montefredane 2

Montefusco 3

Montella 1

Montemarano 1

Montemiletto 5

Montoro 5

Mugnano del C. 1

Pago del Vallo di L. 1

Parolise 1

Paternopoli 3

Pietradefusi 2

Pietrastornina 2

Quindici 1

Roccabascerana 1

Rotondi 2

San Martino V.C. 3

San Potito Ultra 1

San Sossio Baronia 2

Santo Stefano del S. 2

Serino 4

Sirignano 1

Solofra 1

Sperone 3

Summonte 2

Taurano 4

Taurasi 1

Torella dei L. 1

Torre Le Nocelle 1

Venticano 2

Villamaina 1

Villanova del B. 1

Volturara I. 2