Santa Barbara, il comandante Bellizzi: "Irpinia territorio fragile" Monito dei vigili del fuoco: "La nostra provincia ha origine vulcanica, è a rischio in molti punti"

“Frane e alluvioni, anche l'Irpinia è un territorio a rischio particolarmente fragile”. Dopo la tragedia di Casamicciola arriva il monito del comandante dei vigili del fuoco di Avellino, Mario Bellizzi.

"Sicuramente, il momento più difficile, quest'anno, per i Vigili del Fuoco di Avellino, è stata l'alluvione di Monteforte. Un evento drammatico che ci ha visto impegnati per diversi giorni. In questo momento, molte nostre unità sono impiegate a Ischia. Funzionari e vigili stanno lavorando per le ricerche delle vittime della tragedia. Il territorio irpino ha origine vulcanica e ci sono molti territori che non hanno una grande stabilità, soprattutto in situazioni d'emergenza. Penso a Cervinara, a Quindici e anche Monteforte. Sicuramente c'è una condizione di fragilità preoccupante, serve fare ancora tanto in termini di prevenzione".

Bellizzi ha parlato in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, alla chiesa del Santissimo Rosario. Quest'anno l'omaggio alla santa in una forma più ridotta proprio per rispetto delle vittime di Ischia ma è stata comunque l'occasione per un bilancio delle attività portate avanti dai caschi rossi in questo 2022. “Dall'inizio dell'anno, fino a questo momento, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno realizzato circa 7.800 interventi. Non soltanto incendi ma anche incidente stradali, incidenti sul lavoro, alberi caduti e numerosi dissesti statici”.