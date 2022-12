Avellino, violenza in carcere a Bellizzi: due agenti feriti La denuncia del sindacato Osapp

Ancora violenza in carcere, la denuncia arriva dal sindacato Osapp. Secondo quanto riferito a mezzo stampa dai referenti di categoria oggi nel carcere di Bellizzi Irpino un detenuto magrebino, al rientro da una udienza, si sarebbe rifiutato di rientrare nel proprio reparto, pretendendo di essere spostato in altra sezione.

Fattorello: troppe aggressioni agli agenti, si intervenga

"Il soggetto giunto domenica doveva rientrare al carcere di Lecce, completate le esigenze di giustizia - spiega Emilio Fattorello -. Il detenuto con fare minaccioso e violento verso il personale operante ha preteso di cambiare allocazione. Lo stesso è passato a vie di fatto e ha colpito, all'improvviso, l'Ispettore del Reparto con pugni l'intervento di altro personale evitava il peggio.

I feriti, la denuncia del sindacato

Un assistente capo impegnato nell'azione di contenimento del violento detenuto è rimasto contuso. Sia l'Ispettore che l'assistente di Polizia Penitenziaria,verso le ore 16.00 hanno dovuto fare ricorso al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile, per le contusioni subite e per le cure del caso. L'OSAPP esprime la propria vicinanza e solidarietà ai colleghi augurando loro una veloce ripresa. Non c'è chi non veda le criticità della Casa Circondariale di Avellino con il continuo manifestarsi di eventi critici violenti, in particolar modo aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria, l'Istituto penitenziario di Avellino è nel caos piu assoluto come si evince dalla lettura degli Eventi Critici già piu volte denunciati dall'OSAPP che, davanti alla mancanza di interventi richiesti all'Amministrazione Penitenziaria, a tutela delle donne e uomini in divisa dei Baschi Azzurri, in servizio, sta preparando un dettagliato esposto alle altre Autorità competenti sul territorio per giurisdizione".