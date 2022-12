Il giallo di Mimì Manzo, il Procuratore Airoma assicura: "Non ci fermeremo" Il capo degli inquirenti ha annunciato che le ricerche andranno avanti alla ricerca della verità

Caso Manzo, la Procura di Avellino non ha nessuna intenzione di mollare. Del resto la conferma arriva dalle incessanti ricerche disposte nelle ultime settimane nella zona di Prata Principato Ultra, dove Mimì Manzo pensionato 71enne è sparito nel nulla da quasi due anni. Era la sera dell'8 gennaio 2021 quando venne denunciato il caso.

Le dichiarazioni del Procuratore Airoma

“Quello che posso dire è che personalmente sono abbastanza pervicace, ci sono indagini in corso”, si è limitato a chiarire il procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, intervenuto ad Avellino ad un convegno sulla violenza di genere.

Il procuratore Airoma segue personalmente la vicenda. Ed ha ribadito che le ricerche, come sollecitato anche dai familiari, non si fermeranno. L'ipotesi che resta in piedi è quella dell'omicidio con l'occultamento di cadavere. Ma finora dello scomparso non sono state trovate tracce significative.