Avellino, avvocati in lutto per la perdita del "maestro" Famiglietti Oltre 64 anni spesi a servizio della professione forense

Avvocatura irpina in lutto. Si è spento in mattinata, all’età di novantadue anni, 64 dei quali a servizio della professione forense, l’avvocato Giuseppe Famiglietti. L’avvocato è stato fino a pochi anni fa il “motore” della Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine di Avellino, formando tantissime generazioni di professionisti. Nel febbraio del 2020 è stato insignito anche della cittadinanza onoraria di Mercogliano, sua città di adozione, dal sindaco Vittorio D’Alessio che nel ricordare il suo impegno lo aveva definito “principe del foro e maestro di vita”.

Per il comune di Mercogliano, l’avvocato Famiglietti si è sempre impegnato a favore delle fasce deboli, per i più bisognosi e si è sempre distinto per le sue doti umani e di amministratore. Per tre anni, infatti, fu al fianco dell’allora sindaco Ernesto Amatucci.

L’impegno per l’ospedale di Solofra

Importante anche il suo contributo all’ospedale di Solofra quando fu eletto presidente e seguì con particolare attenzione le fasi della realizzazione del presidio ospedaliero. Un lutto che colpisce tutta l’Aavvocatura che si è stretta intorno ai suoi familiari, in particolare al figlio Antonio, vicepresidente del Consiglio dell’Ordine.