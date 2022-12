Auto in fiamme nella notte a Solofra, è mistero: si segue la pista del dolo L'episodio intorno all'una della notte scorsa, i vigili del fuoco hanno evitato il peggio

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno all'una della notte scorsa, sono intervenuti a Solofra in via Balsamo, per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto una Renault Kangoo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Si segue la pista del dolo.