Il Covid-19 corre in Irpinia: contagi sempre alti, 113 positivi nelle ultime ore Ad Avellino la percentuale più alta, ma meno tamponi processati

Il Covid-19 continua a circolare in Irpinia. La conferma dal bollettino dell'Asl di Avellino. Su 621 tamponi effettuati sono risultate positive 113 persone. Sempre alta dunque la percentuale di contagi in particolare nella città di Avellino. Ecco la mappa del virus comune per comune:

Altavilla I. 2

Andretta 2

Ariano Irpino 6

Atripalda 2

Avellino 22

Bisaccia 3

Bonito 1

Calitri 2

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 1

Chiusano di San D. 1

Contrada 1

Conza della C. 1

Fontanarosa 1

Frigento 2

Gesualdo 1

Grottaminarda 4

Guardia dei L. 1

Lacedonia 1

Lauro 1

Lioni 2

Luogosano 1

Manocalzati 1

Marzano di Nola 1

Mercogliano 5

Mirabella E. 2

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 1

Montemiletto 2

Montoro 2

Moschiano 1

Mugnano del C. 2

Paternopoli 2

Pietradefusi 3

Pietrastornina 2

Pratola Serra 3

Quindici 1

Rocca San Felice 1

Rotondi 2

San Nicola Baronia 1

Sant’Angelo all’E. 1

Sant.Angelo dei L. 1

Scampitella 1

Serino 2

Sirignano 2

Sperone 2

Sturno 3

Teora 1

Torella dei L. 2

Trevico 1

Vallata 1

Venticano 3