Al comando provinciale della Finanza il giuramento dei nuovi vicebrigadieri Il solenne giuramento davanti al Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, 6 neo Vicebrigadieri

Nella giornata odierna, presso la caserma di via Pontieri, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia di giuramento individuale di "Fedeltà alla Repubblica" per militari vincitori del 25° Corso Allievi Vicebrigadieri riservato agli Appuntati e Finanzieri del Corpo. Davanti al Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, 6 neo vicebrigadieri, V.B. Mancarella Cosimo, V.B. Perrina Angelo, V.B. Penta Enrico, V.B. Prizio Giuseppe, V.B. Martiniello Giuseppe e V.B. Guidaccione Michele, in forza ai Reparti della Provincia, hanno prestato solenne giuramento rinnovando il proprio impegno all’osservanza della Costituzione e delle leggi e all’adempimento, con disciplina e onore, dei doveri derivanti dallo status di militari per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

Ai neo Vicebrigadieri, il comandante Provinciale ha rimarcato la sacralità del giuramento individuale e l’importanza che assume, tanto nella vita professionale quanto in quella personale di chi lo presta e si è poi congratulato con i militari, augurando loro ulteriori soddisfazioni nel nuovo grado ed esortandoli a svolgere i propri compiti a tutela delle libertà economiche garantite dalla Costituzione.