Arrestati a Mercogliano due latitanti del clan De Vivo-Fezza dell'agro nocerino Blitz congiunto di carabinieri e polizia: un altro ricercato si è costituito a Salerno

Ieri pomeriggio, gli ufficiali di PG in servizio presso la Squadra Mobile di Avellino, Squadra Mobile di Salerno e del Reparto Territoriale CC di Nocera Inferiore, hanno proceduto all'arresto, a Mercogliano, di Andrea De Vivo e Francesco Fezza, irreperibili dallo scorso 2 dicembre a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa, dal Giudice per le Indagini Preliminari, a seguito delle attività condotte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno - Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di un'associazione per delinquere di stampo camorristico insistente sul territorio di Pagani e operante nell' Agro Nocerino Sarese.

Ai predetti risultano contestati i reati di direzione dell'omonima organizzazione camorristica, nonché di numerosi reati fine aggravati dal metodo e/o dall' agevolazione mafiosa.

Ed ancora, in data odierna si è costituito presso la Casa Circondariale di Salerno Fuorni Amarante Emanuele, altro indagato resosi irreperibile all'atto dell'esecuzione della medesima ordinanza cautelare.