Concorso, il questore: "Atteggiamenti scomposti e non consoni alla legge" Terrazzi ha fatto il punto sul caos alle prove per le assunzioni al Comune di Avellino

Dopo il caos, le polemiche politiche, la versione del sindaco Festa, il caso del concorsone del comune di Avellino andato in scena venerdì scorso al Centro Fieristico di Ariano Irpino arriva alla Procura di Benevento.

Questa mattina, a margine della presentazione del calendario 2023 della Polizia di Stato, il questore Maurizio Terrazzi ha fatto il punto sulle indagini del commissariato arianese.

"Il commissariato è intervenuto subito sul posto, insieme a carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco per garantire le condizioni di sicurezza. Anche se ci sono state problematiche di comunicazione perchè non avevamo avuto notizie di questo concorso. Ora sono state fatte delle relazioni, mandate poi in Procura dove sono state segnalate anche persone che hanno avuto comportamenti scomposti e che non hanno collaborato per rasserenare gli animi".

“Continueremo a svolgere gli accertamenti necessari – ha proseguito Terrazzi - abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni ma ora non c'è nessuna certezza consolidata, quindi occorre capire cosa sia accaduto. abbiamo ricevuto segnalazioni a piede libero di un paio di persone che senza titolo, perchè appartenevano a classi di concorso diverse, non dovevano essere sul posto e nel momento in cui sono state invitate ad allontanarsi hanno avuto un atteggiamento non consono, non rispettoso della legge. Niente di gravissimo comunque"

"In genere, quando c'è la presenza di migliaia di persone, per qualsiasi motivo, è fondamentale garantire sempre una condizione di security adeguata, un impegno che riguarda tutti gli organismi istituzionali coinvolti. In ogni caso le fasi successive che si sono svolte a Pianodardine sono state tranquille e regolari" - ha concluso Terrazzi.