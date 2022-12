Avellino, stalking e sequestro di persona: processo a commerciante avellinese Ha reso un inferno la vita della sua ex compagna per mesi, anche attraverso i social

Accusato di stalking, sequestro di persona e lesioni: aperta l’istruttoria dibattimentale per un commerciante avellinese. Ieri mattina dinanzi al giudice Lorenzo Corona del tribunale di Avellino si sono costituite le parti nel processo che vede alla sbarra degli imputati un noto commerciante difeso dall’avvocato Nello Pizza.

La persona offesa, costituitasi parte civile, è difesa dall’avvocato Alberico Galluccio. Dopo le battute iniziali il processo è stato rinviato al 12 luglio quando verranno ascoltati i testi e la persona offesa. La sentenza è prevista per il 4 ottobre.

Così la vita della vittima è diventata un incubo

Il commerciante non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna e dunque le inviava messaggi minatori, la seguiva in strada, la offendeva. "Ti devo rovinare" questo il contenuto di uno dei tanti messaggi intimidatori ricevuti dalla vittima. Condotte minatorie che hanno provocato un forte stato d’ansia nella vittima, tanto da costringerla a modificare completamente le sue abitudini di vita e a farsi accompagnare dai suoi familiari in ogni piccolo spostamento.

Ma la vicenda è diventata inaccettabile quando la donna è stata sequestrata all’interno dell’esercizio commerciale: le è stato impedito di uscire nonostante le suppliche della vittima. La donna una volta guadagnata la via di fuga grazie al suo intuito, non ha esitato a presentare la denuncia nei suoi confronti.