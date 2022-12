Avellino, tragedia nella notte: 49enne travolto e ucciso in strada Il conducente non si sarebbe fermato

Travolto e ucciso da un'auto, muore 49enne. Il dramma la scorsa notte, intorno all'una, a Torrette di Mercogliano. Un 49enne del Ghana è stato investito da una vettura che, dopo il sinistro, non si è fermata. L'uomo era noto in zona. Da tempo frequentava Torrette di Mercogliano e Alvanella, dove era solito accamparsi per qualche giorno.

Sul posto sono prontamente giunti i soccorsi ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare . Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo l'esatta dinamica del tragico sinistro.

Sul posto sono tempestivamente arrivati anche gli agenti delle volanti e le gazzelle dei carabinieri. Le indagini per risalire all'identità del pirata della strada sono state affidate alla Questura di Avellino. Si analizzano anche i filmati di videosorveglianza in zona per rintracciare elementi utili alle indagini.