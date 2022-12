"Adam ennesima morte disumana, è il nostro fallimento" Don Vitaliano Della Sala è affranto per il 49enne investito e ucciso a Mercogliano

Adam, 49enne senza fissa dimora ghanese con problemi di epilessia e alcool, spesso crollava letteralmente in strada nel suo girovagare tra Avellino e Mercogliano.

E' accaduto anche stanotte e probabilmente gli è stato fatale quando, intorno all'una, è stato travolto e ucciso da un auto pirata a Torrette di Mercogliano.

Ora ai fini delle indagini, affidate alla Questura, potranno essere utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada.

Spesso Adam lo si incontrava anche nei pressi della chiesa del Rosario ad Avellino, adagiarsi su qualche panchina, sfinito. E' stato ospite fino alla scorsa estate al dormitorio della Caritas di via Morelli e Silvati.

Il vicedirettore don Vitaliano Della Sala lo ricorda bene, un soggetto estremamente problematico. “Questa ennesima morte disumana è un fallimento per noi della Caritas e per tutte le istituzioni impegnate nell'assistenza agli ultimi. Queste vittime innocenti segnano il fallimento delle politiche sociali per i bisognosi. Basta con la retorica, è davvero ora di fare qualcosa".