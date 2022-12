Terrore ad Altavilla Irpina: professionista rapinato in casa da una banda armata L'assalto nella serata di ieri. La vittima costretta ad aprire la cassaforte: malviventi in fuga

Momenti di terrore nella serata di ieri per un professionista di Altavilla Irpina, rimasto vittima di una brutale rapina. I banditi - armati e con il volto travisato - sono riusciti a fare irruzione nell'abitazione dell'uomo che è stato minacciato e costretto a aprire la cassaforte. Uno dei malviventi gli ha puntato la pistola al volto.

Considerevole il bottino: la banda si è impossessata di gioielli, denaro contante, una pistola e anche l’autovettura utilizzata per una prima fuga. Poi è stata abbandonata, probabilemte i malviventi erano attesi da un complice a bordo di un'altra auto. Sul posto sono intervenute varie pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Avellino. Indagini sono in corso, ma per ora dei rapinatori nessuna traccia.