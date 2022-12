Camorra: clan Partenio, il processo approda al tribunale di Avellino Il 9 gennaio verranno ascoltati i primi testi citati dalle difese degli imputati

Clan Partenio, il processo non verrà più celebrato nell’aula bunker Ticino 2 del carcere di Poggioreale, ma dal 9 gennaio approderà nell’Aula di Corte di Assise del tribunale di Avellino. A dare la comunicazione il presidente del tribunale in composizione collegiale, il giudice Gian Piero Scarlato a tutte le parti. Le udienze sono state già anche calendarizzate: il 23 e 30 gennaio.

Acquisiti i verbali della supertestimone

Nel corso dell’udienza lampo di stamane è stato acquisito il verbale reso nel processo Aste ok dalla testimone M. C. C. affiancata dall’avvocato Sergio Tecce, con il consenso sia del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Simona Rossi che delle parti. Nel corso della prossima udienza saranno ascoltati i primi testi citati dell’avvocato Gaetano Aufiero, difensore dell’imputato Nicola Galdieri.