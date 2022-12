Clan Partenio, sciolta la riserva: la supertestimone non è indagata La difesa aveva chiesto più volte di ascoltarla come testimone, indagata in un processo connesso

Clan Partenio, la supertestimone nel filone Aste Ok non è indagata in un procedimento connesso per falsa testimonianza al pubblico ministero. Su M.C.C. - difesa dall'avvocato Sergio Tecce - il Tribunale in composizione collegiale ha sciolto la riserva, decidendo di ascoltarla come semplice testimone e acquisendo i suoi verbali del processo Aste OK.

Le richieste delle difese

Più volte era stato rinviato il controesame di M.C.C. in quanto l'avvocato Gaetano Aufiero, aveva sollevato la questione relativa al ruolo della testimone, indagata in procedimento connesso. Il Tribunale, nella fattispecie, acquisiva gli elementi al fine di decidere se ascoltarla come testimone o come testimone ascoltato con le garanzie previste dal codice. Oggi la decisione di ascoltarla come semplice testimone.