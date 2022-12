Avellino, occupati posti auto per disabili: "Non ci resta che chiamare Brumotti" Avellino: padre disperato non è riuscito a far scendere la figlia dall'auto con la sedia a rotelle

Condividi









di Pierluigi Melillo

Pochi vigili in strada contro l'inciviltà degli automobilisti, non resta che affidarsi all'inviato di Striscia che punisce gli arroganti