Con la Lamborghini a 300 all'ora in A16: patente sospesa e multe al conducente Il conducente si era schiantato contro il guardrail e l'auto era andata in fiamme

Si era lanciato in autostra a 300 chilometri all’ora, alla guida di una Lamborghini, per poi schiantarsi prima contro il guardrail e poi contro il muro della carreggiata. L’auto, una Lamborghini Huracán del valorte di circa 200 mila euro – che era stata noleggiata —, ha quindi preso fuoco e in pochi attimi è stata distrutta dalle fiamme, domate poi dall’intervento dei vigili del Fuoco.

Era successo lo scorso 20 novembre, sulla autostrada A16 Napoli – Canosa, nel tratto compreso tra gli svincoli di Avellino Ovest ed Avellino Est. Oggi la Polstrada ha reso noti i provvedimenti scattati per il conducente della vettura di lusso, andata completamente distrutta.

"A seguito delle attività di rilievo del grave sinistro dello scorso 20 novembre, sulla autostrada A16 Napoli - Canosa, nel tratto compreso tra gli svincoli di Avellino Ovest ed Avellino Est e che ha visto il coinvolgimento di un’autovettura sportiva di alta gamma, rimasta completamente bruciata a seguito dello stesso, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest ha provveduto ad elevare tutte le sanzioni del caso nei confronti del conducente, unico responsabile del sinistro - spiegano gli agenti-. In particolare, allo stesso sono stati contestati tutti i verbali relativi al superamento dei limiti di velocità e di velocità non commisurata e, di conseguenza, è stata altresì fatta la segnalazione alla competente Motorizzazione circa la revisione della patente di guida per idoneità tecnica, con sospensione della stessa finalizzata ai successivi esami di verifica.

Il conducente è stato infine sanzionato per i danni arrecati all’infrastruttura autostradale, ferme restando le responsabilità di cui lo stesso dovrà poi rispondere in sede civile, in particolare per i danni cagionati all’autovettura, di cui disponeva a seguito di contratto di noleggio.