Avellino, in casa con 400 grammi di marijuana: arrestato 47enne L'avellinese era già noto alle forze dell'ordine. ora è ai domiciliari

I Carabinieri Avellino hanno arrestato un 47enne del posto per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

All’esito di perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di marijuana già essiccata, di una piantina dell’inconfondibile vegetale nonché di un bilancino di precisione e di una lampada irradiante una luce che stimola il ciclo vegetativo delle piante, frequentemente utilizzata per le coltivazioni di

cannabis in ambienti chiusi.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il 47enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è finito ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.