Ghanese investito e ucciso a Torrette: indagata una donna di 40 anni Continuano le indagini per la morte del 49enne: forse investito da due auto

C’è un’indagata per l’investimento di Adam Tanko, il 49enne ghanese, travolto e ucciso lungo via Nazionale a Torrette di Mercogliano. Si tratta di una donna di Avellino, che ora è iscritta nel registro degli indagati ma solo come atto dovuto per poter procedere all’esame autoptico.

La donna al volante sarebbe stata la seconda persona a investire il giovane ghanese. Ed è stata proprio lei a chiamare i soccorsi. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla polizia stradale, agli ordini del vicequestore Alfredo Petriccione, Adam è stato travolto da almeno due auto.

Una delle quali avrebbe avuto al volante la donna indagata. Quest’ultima non si sarebbe accorta di nulla. Ma poi si sarebbe subito fermata quando ha visto altri veicoli lampeggiare con i fari e suonare il clacson. La Polstrada, dunque, sta cercando di rintracciare gli occupanti degli altri mezzi che, si presume, abbiamo investito il 49enne.

Al vaglio le immagini dei quattro impianti della videosorveglianza pubblica che si trovano lungo via Nazionale e quelle catturate dalle telecamere private. Si rafforza sempre di più l’ipotesi che Adam fosse sdraiato sull’asfalto, proprio sulle strisce pedonali nei pressi del Centro Commerciale, quando è stato investito.