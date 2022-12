Avellino, trova due assegni da 30mila euro e li consegna alla polizia E' accaduto in via De Renzi, la signora ha immediatametne chiamato il 113 dopo il ritrovamento

Un bel gesto che arriva a pochi giiorni dal Natale. Una donna di 54 anni, questa mattina, in via De Renzi ad Avellino, ha ritrovato due assegni circolari da 15.000 euro ciascuno. La signora non ha esitato un secondo, consegnando i due assegni agli agenti della Polizia di Stato intervenuti a seguito della segnalazione al 113.