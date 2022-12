Si accascia a terra e muore, dramma a Torrette di Mercogliano Un 64enne di Monteforte irpino ha avvertito un malore. Sul posto i carabinieri

Dramma la sera dell’antivigilia di Natale. Un uomo di 64 anni residente a Monteforte Irpino ha avvertito un malore ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta nello slargo di torrette di Mercogliano, all’uscita dell’autostrada. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari e i carabinieri.

Quando è arrivato il medico, purtroppo l’uomo era già deceduto. Molto probabilmente un malore fulminante. La salma del 64enne è stata coperta con un telo in attesa del magistrato di turno e del medico legale, poi il corpo è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e in attesa di disposizioni della magistratura.