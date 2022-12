Il Covid continua a fare vittime: più di 100 positivi in poche ore in Irpinia Sono tante le famiglie che anche a Natale devono fare i conti con familiari colpiti dal virus

105 contagi nelle ultime 24 ore in Irpinia. Un dato preoccupante se collegato ai pochi tamponi processati, 729. Ecco la mappa della diffusione del virus in provincia di Avellino comune per comune:

Aiello del S. 1

Altavilla I. 1

Ariano Irpino 8

Atripalda 5

Avellino 21

Bagnoli I. 1

Bisaccia 4

Calabritto 1

Calitri 1

Caposele 1

Capriglia I. 5

Castel Baronia 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 2

Cesinali 1

Chiusano di San D. 1

Domicella 2

Fontanarosa 1

Forino 4

Grottaminarda 3

Lauro 1

Lioni 3

Manocalzati 1

Melito I. 1

Mercogliano 5

Montecalvo I. 1

Montefalcione 1

Monteforte Irpino 3

Montefredane 1

Montefusco 2

Montella 3

Montoro 3

Paternopoli 1

Pietrastornina 1

Pratola Serra 1

Rotondi 1

San Michele di S. 2

Santa Lucia di S. 1

Sant’Angelo dei L. 1

Serino 1

Sperone 2

Torre Le Nocelle 2

Venticano 1