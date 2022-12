Trovato morto a Serino, l'ultima telefonata alla figlia e poi il vuoto Dolore e sconcerto per la morte di Giuseppe Cipolletta, noto costruttore

Giuseppe Cipolletta, prima che si perdessero le sue tracce, è riuscito a chiamare alla figlia. La linea era disturbata, la sua voce si sentiva male. Ma è riuscito a lanciare l'allarme. Ma da quel momento vuoto totale. L'86enne, purtroppo, è stato trovato questa mattina in una strada di montagna del Terminio. L’anziano era stato a pranzo da sua figlia, a Serino, e poi dopo aver terminato, si è messo in macchina per tornare a casa. Ma durante il tragitto qualcosa è accaduto. Forse una distrazione o un colpo di sonno, e Giuseppe si è ritrovato in una strada di montagna del Terminio, dove del resto non c’è alcun campo di telefonia. Secondo la testimonianza della figlia, il padre è riuscito a telefonarle per pochi secondi, per dirle che stava male forse a causa di un incidente.

Da qui in poi il vuoto totale. Sono partite le ricerche. I caschi rossi del comando provinciale hanno concentrato i loro mezzi, con il posto di comando avanzato, davanti al cimitero di Cesinali, e con l'ausilio di squadre terrestri, cinofili, nucleo elicotteri, Tas (topografia applicata al soccorso) hanno effettuato le ricerche dell'uomo. I carabinieri anche nei comuni limitrofi di San Michele di Serino, Solofra, Santo Stefano del Sole e Volturara Irpina hanno scandagliato tutti i luoghi impervi, fino ad arrivare al luogo del ritrovamento. L'anziano era nella sua vettura e con molta probabilità aveva avuto un incidente. Ma la verità ora si saprà soltanto dopo l'autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore. La morte di Giuseppe Cipolletta ha lasciato tutti sgomenti. L'uomo, ex costruttore, era conosciuto da tanti. Persona stimata e ben voluta da tutti. Disperazione e tanto dolore per i suoi familiari che si sono messi sin da subito alla sua ricerca, ricerche durate per tutta la notte.