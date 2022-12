Omicidio Gioia ad Avellino: Giovanni Limata ritorna in carcere Il 23enne di Cervinara accusato dell’omicidio del padre dell’ex fidanzata è stato dimesso

Giovanni Limata è uscito dall’ospedale Moscati di Avellino, per far ritorno nel carcere di Bellizzi Irpino.

Per il giovane di Cervinara - accusato dell'efferato omicidio di Aldo Gioia, commesso secondo la Procura di Avellino in concorso con la figlia della vittima, Elena Gioia – si sono aperte di nuovo le porte del carcere di Bellizzi Irpino. Il giovane, difeso dall'avvocato avellinese Rolando Iorio, dopo ben venti mesi di carcere era stato trasferito nel reparto di Psichiatria dell'Ospedale Moscati di Avellino, il 23 dicembre. Dopo quattro giorni di cure è ritornato in cella dove è ristretto dall’aprile del 2021 quando fu raggiunto dai poliziotti della questura con le accuse di omicidio volontario di Aldo Gioia, il 53enne, dipendente della Fca di Pratola Serra, ucciso con 15 coltellate.