Minaccia i passanti con una mazza di ferro: attimi di paura a contrada Baccanico Un uomo di colore è stato fermato dalla polizia. Un agente è rimasto ferito

Panico e paura questa mattina a contrada Baccanico. Una uomo di colore ha seminato terrore con una mazza di ferro brandendola e minacciando i passanti. Il giovane, in preda alla follia, si aggirava tra via Piave, via Tagliamento e via Pescatori. Immediata è arrivata una macchina della polizia, della sezione Volanti. Il giovane extracomunitario ha minacciato e aggredito anche gli agenti. Alla fine con molta difficoltà sono riusciti a bloccarlo. Un poliziotto è rimasto ferito nel tentativo di fermarlo.

L’episodio si è ripetuto la scorsa settimana ad Atripalda. Il giovane sempre con un bastone tra le mani ha minacciato gli automobilisti. Dopo poco tempo l’extracomunitario è stato bloccato e accompagnato in ospedale con un’ambulanza.