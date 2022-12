Avellino, immigrato aggredisce agenti. Lega: "Più fondi per sicurezza urbana" La violenza questa mattina in contrada Baccanico da parte di un giovane migrante

Il Coordinamento Provinciale della Lega di Avellino esprime solidarietà agli Agenti di Polizia rimasti vittima dell’aggressione da parte di un giovane migrante e si schiera a sostegno delle forze dell’ordine che quotidianamente svolgono una meritoria azione a tutela della sicurezza pubblica.

Ancora una volta si coglie con mano quanto sia corretta la direzione assunta dal governo di centrodestra tesa a reclutare nuovi agenti, aumentando i fondi per la sicurezza urbana.

“L’episodio di questa mattina rende evidente la necessità di dotare in maniera capillare le forze di polizia del taser e di potenziare l’organico delle forze di Polizia, compresa la Polizia Locale” afferma Salvatore Vecchia, segretario provinciale della Lega.

“La reazione dell’aggressore – prosegue il Sindaco di Cassano Irpino – riporta alla ribalta la necessità di disciplinare il numero di ingressi in Italia, garantendo ai migranti regolari ogni forma di assistenza anche di carattere sociale e psicologica, evitando fenomeni di marginalizzazione che sfociano in forme di ingiustificata violenza“.