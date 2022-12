Ztl, multe nel giorno delle elezioni davanti al comune per la tessera elettorale Sono centinaia gli avellinesi che oggi si sono visti recapitare la multa di 97 euro

L'avevamo segnalato al sindaco Gianluca Festa. Ma, a quanto pare, è stato tutto inutile. Sono centinaia gli avellinesi che oggi si sono visti recapitare la multa di 97 euro per aver violato la ztl davanti alla sede del Municipio nel giorno delle elezioni politiche. Era il 25 settembre scorso e molti avellinesi, sprovvisti di tessera elettorale, si erano recati in comune per ottenere un duplicato per esercitare il proprio diritto al voto.

Non sapevano che però avrebbero violato la Ztl in via Cocchia, davanti al Municipio, lasciata attiva chissà per quale motivo (?). Un paradosso beffardo in una società civile. Ma ormai qui di civile c'è ben poco...