Avellino, ladri scatenati: colpo a parco Gilia a casa dell'ex assessore Mancusi Il furto in una villetta del parco residenziale

Ladri in azione ad Avellino. Da giorni una sequenza di furti messi a segno preoccupa i residenti di capoluogo e provincia. La scorsa notte i ladri sono entrati in azione, tra le 2 e le 4, presso una villetta sita all’interno del Parco Gilia, a Contrada Archi. Vittima del furto Michela Mancusi, presidente di “Zia Lidia Social Club” ed ex assessore al Comune di Avellino. Stando a quanto si apprende, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione passando da un balcone del primo piano. Un furto da professionisti del crimine messo in atto senza che i proprietari, che dormivano, si siano accorti di nulla. Il bottino è stato trafugato, e i ladri hanno portato via solo gli oggetti di maggiore valore. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Starà a quest’ultimi indagare per risalire agli autori del furto.