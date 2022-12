Furto di cosmetici in un negozio di Mercogliano, denunciate due ragazze Una non è ancora maggiorenne. Refurtiva restituita agli aventi diritto

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato due ragazze di Avellino, di cui una non ancora maggiorenne, per “furto aggravato”. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta presso un noto esercizio commerciale di Mercogliano dove era stata segnalata la presenza delle due giovani donne che si aggiravano con atteggiamenti sospetti all’interno del negozio. Sul posto i Carabinieri hanno individuato le predette che, bloccate e sottoposte a perquisizione, sono state trovate in possesso di prodotti cosmetici appena sottratti. La refurtiva, del valore di 170 euro, è stata restituita agli aventi diritto e le due presunte responsabili del furto deferite in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie.