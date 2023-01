Don Vitaliano: "Guai a risolvere le liti con i coltelli, è disumano" IL parroco di Mercogliano torna sull'accoltellamento avvenuto all'alba a Torrette

La notizia dell’accoltellamento di un 20enne di Avellino a Torrette di Mercogliano ha lasciato sotto choc il parroco di Mercogliano, don Vitaliano Della Sala. Lo incontriamo prima che dica messa alla chiesa dell'Annunziata in questo primo giorno del 2023, segnato da un drammatico fatto di cronaca.. “Questo episodio ci addolora e ci dà un segnale pessimo in questo inizio anno. Lo dico ai ragazzi: guai a fare della violenza lo scopo della propria vita ma anche a risolvere una discussione, una lite, con i coltelli. Mi piace ricordare che don Lorenzo Milani mostrava sempre ai ragazzi del suo oratorio una foto di un torturato e chiedeva loro a bruciapelo: “Tu da che parte stai?” e loro rispondevano, senza indugio, dalla parte di chi stava sotto, di chi stava subendo, senza chiedersi se aveva torto o ragione, se era o meno un delinquente. Ecco perché non è mai giusto che finisca con le coltellate o con le pistolettate. E’ disumano”.