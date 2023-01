20enne in fin di vita, D'Alessio: "Assurdo, un ragazzo serio e perbene" Il sindaco di Mercogliano è scosso: "Vicinanza alla famiglia"

E' profondamente scosso il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio dopo una giornata drammatica per la sua comunità. L'accoltellamento all'alba in via Nazionale Torrette ai danni di un 20enne, che ora lotta tra la vita e la morte dopo una violenta lite all'esterno di un locale, lo ha messo davvero a dura prova. “Nel pomeriggio sono andato all'ospedale Moscati. Ho trovato una famiglia distrutta. Da parte mia c'è la massima vicinanza. Confido nella magistratura perchè assicuri il colpevole alla giustizia. Non si può ledere la vita di un 22enne, un ragazzo serio, perbene, alle sue prime esperienze lavorative qui al Comune di Mercogliano dove si è sempre comportato in maniera dignitosa ed educata. Speriamo in una sua ripresa, so che le condizioni sono critiche ma ci spero, perchè non si può riuschiare la vita così. Ai ragazzi della mia comunità dico di non seguire questi esempi fuorvianti, compiere questi gesti assurdi è fuori dalla grazia di Dio”.