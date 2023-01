Tentato omicidio di Capodanno a Mercogliano: imminente la convalida dei fermi Tra domani e dopodomani l’udienza di convalida per i due 23enni che si sono costituiti ieri sera

Tra mercoledì e giovedì saranno convalidati i fermi indiziati di delitto dei due giovani di Mercogliano N.I. e L.S. accusati di tentato omicidio del ventenne Roberto Bembo, che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. I due 23enni già noti alle forze dell’ordine, accompagnati dal loro legale, il penalista Gaetano Aufiero, hanno deciso di consegnarsi agli agenti della Questura di Avellino, il personale della Squadra Mobile agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia, che gli davano ormai la caccia da ore.

Mentre agli arresti domiciliari è finito anche D.S. (33enne di Mercogliano, fratello di L.S in carcere) in quanto nel corso della perquisizione domiciliari effettuata dagli agenti nella sua abitazione sono state rinvenute delle sostanze stupefacenti. Ma la sua posizione è tutt’ora al vaglio degli inquirenti, in quanto non è chiaro se fosse presente all’aggressione di R.B. avvenuta nel parcheggio di un noto locale di Torrette di Mercogliano.

Le indagini

Ancora in corso di accertamento quanto avvenuto poco prima delle sette del primo dell’anno nei pressi del bar di via Nazionale Torrette dove è avvenuto il gravissimo ferimento del giovane. Resta accreditata la pista della lite per futili motivi. Saranno le testimonianze e le eventuali dichiarazioni in sede di convalida dei due indagati a chiarire quanto avvenuto agli agenti della Mobile. Indagini lampo, quelle condotte da Polizia e Procura, che hanno dato poca scelta, se non quella di consegnarsi ai due ricercati. Al vaglio degli investigatori anche le immagini del sistema di video sorveglianza in zona.

Il Procuratore Domenico Airoma: fatto gravissimo

“E’ un fatto gravissimo, riguarda dei giovani e per questo, se è possibile, richiede maggiore attenzione. Seguo personalmente l’inchiesta – ha commentato il procuratore Airoma - sono in continuo contatto con le forze dell’ordine per avere notizie sulle condizioni del 21enne gravemente ferito”.