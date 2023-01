Tentato omicidio a Mercogliano, uno dei tre indagati risponde al gip D.S. 33enne si è avvalso della facoltà di non rispondere sul ferimento di Roberto Bembo

Tentato omicidio di Capodanno, D.S. è comparso stamattina dinanzi al gip Paolo Cassano per la convalida della misura degli arresti domiciliari e per l’interrogatorio di garanzia. D.S. è stato tratto in arresto a Capodanno, quando nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse e chiarito la sua posizione in merito all’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip Cassano inerenti al ferimento di Roberto Bembo, su indicazione del suo legale, Gaetano Aufiero. Convalidata la misura degli arresti domiciliari dal gip Cassano. Si attende, invece, che venga fissata anche l’udienza di convalida per N.I. e L.S. entrambi in carcere dopo essersi costituiti in questura domenica pomeriggio.

Il ventenne lotta tra la vita e la morte

Roberto Bembo dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici per ridurre le ferite, lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. Al momento il ventunenne è in coma farmacologico.