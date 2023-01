Incidente nei campi a Pratola Serra: 45enne finisce in ospedale L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Pratola Serra in contrada Petruzziello, per soccorrere un uomo di 45 anni, il quale aveva avuto un incidente alla guida di un trattore, mentre era intento a lavorare in un suo fondo.

L'uomo originario di San Michele di Serino, è stato liberato ed affidato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto, il quali lo hanno trasportato ak'ospedale Moscati di Avellino dove è sotto osservazione.