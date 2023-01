Blitz della Finanza di Avellino in tre negozi: sequestrati oltre 40mila oggetti I controlli delle fiamme gialle a ridosso della Befana

Befana sicura, la Guardia di finanza di Avellino ha intensificato in questi giorni i controlli nelle attività commerciali per evitare che prodotti pericolosi potessero finire nelle case e tra le mani dei bambini. In particolare, le verifiche del Nucleo di polizia economico-finanziaria si sono concentrate in tre attività commerciali tra la città e la provincia.

Sequestrati oltre 40mila oggetti non conformi tra giocattoli e gadget natalizi. Per i responsabili è scattata la segnalazione alla Camera di commercio: rischiano una multa fino a 25mila euro.

Le fiamme gialle irpine hanno assicurato che le verifiche proseguiranno, a tutela dei consumatori e dei commercianti onesti.