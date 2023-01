Domani i funerali di Roberto Bembo: a Mercogliano lutto cittadino Domani alle 15 nella chiesa dell'Annunziata

Questa la nota del sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio: "Invito tutta la comunità a restare unita e, per amore di Roberto, a vivere questo delicato momento con profondo rispetto, senza mai cedere il passo alla rabbia. Non è il momento dei giudizi e delle parole, ora tutto è annebbiato dal dolore troppo forte. È solo il tempo di stringersi, di essere uniti come vorrebbe Roberto, questo è il tempo per onorare lui e per non perdere l'occasione di trasformare la sua morte in una lezione di vita per tutti.

Mercogliano è una comunità che sa amare in maniera viscerale i suoi figli e sono certo che saprà, anche da questa tragedia, far germogliare solidarietà, tolleranza e condivisione.

I cittadini, i commercianti, le associazioni, gli uffici pubblici, le organizzazioni sociali sono invitati, in occasione dei funerali di Roberto previsti alle ore 15:00 di domani, ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino e ad evitare di porre in essere comportamenti che contrastino lo spirito di raccoglimento e rispetto dello stesso".