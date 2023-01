Cesare Ventre, c'è la richiesta di intitolargli una piazza o una strada Il Movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" fa appello al Comune capoluogo

Il movimento "Insieme per Avellino e l’Irpinia" si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Cesare Ventre, personaggio molto conosciuto ad Avellino ed in particolare a Bellizzi, dove è nato e vi abitava.

Una persona con cui si poteva parlare di tutto, dalla cultura, dove ha scritto poesie e non pochi libri sulla storia e la tradizione locale, una su tutte la famosa Zeza, per la quale allestì mostre fotografiche, fino allo sport, dove ha allenato sia il settore giovanile del Bellizzi che la prima squadra, per passare al giornalismo, dove ha scritto articoli sempre interessanti, fino all’amore smisurato per l’Avellino calcio.

Alla luce di tutto quello che ha fatto per la comunità locale, chiediamo al comune di Avellino di riunire la commissione toponomastica per potergli intitolare una strada o una piazza, come è giusto che sia.