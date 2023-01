Avellino, notte bianca all'istituto Amatucci nel ricordo di Roberto Bembo Domani sera a partire dalle 18.30 le porte della scuola di viale Italia resteranno aperte

Un evento per ricordare Roberto Bembo. Gli alunni della scuola “Amatucci” hanno organizzato una notte bianca per ricordare il 21enne accoltellato la notte di Capodanno. La dirigente Antonella De Donno, dell’istituto di istruzione superiore di viale Italia, di concerto con tutto il personale docente e non docente, ha deciso di dedicare l'open day alla memoria del povero Roberto Bembo. Il 21enne di Mercogliano frequentava la scuola, ne è stato alunno ed oggi, negli stessi banchi, siede la sorella Anita.

Una scelta quasi doverosa, quella della scuola. Sarà il sabato, domani 14 gennaio, della “Notte bianca”, organizzata in collaborazione con il Coni di Avellino. Grazie proprio al patronicinio del Coni, sarà presente all’interno dell’istituto il villaggio dello sport.

Ci saranno poi musica jazz, spazio lettura con la partecipazione di Angela Ruggiero, la realizzazione di un murales da parte dell’artista Andrea Matarazzo, sound con Joe Clemente. Ospite dell’inizativa, che inizierà alle 18.30 per terminare all’una, l’artista Giuseppe Pelosi.