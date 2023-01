A Mercogliano strade e negozi chiusi per l'ultimo saluto a Roberto E' il giorno dei funerali: il feretro è atteso alle 15 nella chiesa dell'Annunziata e San Guglielmo

E’ il giorno del lutto e del dolore. Mercogliano è pronto a dare l’ultimo saluto a Roberto Bembo, il 20enne ferito la mattina di Capodanno. Strade chiuse e saracinesche abbassate. Il feretro del giovane è atteso alle 15 nella chiesa dell’Annunziata e San Guglielmo. Qui don Vitaliano della Sala celebrerà il rito funebre.

Intanto si attendono gli esiti dell’autopsia, durata circa 4 ore. L’esame irripetibile dovrà far luce sulla ferita che ha determinato il decesso di Roberto Bembo e soprattutto quale tipo di arma è stata usata. Sono diverse le domande a cui presto daranno risposta gli accertamenti tanatologici eseguiti ieri. E’ verosimile che sia stato il taglio inferto alla carotide a causare poi la morte del giovane, però per definirlo con certezza saranno necessari ulteriori accertamenti. Saranno fondamentali esami specialistici.

Già nella mattinata però sul tavolo del pm Vincenzo Toscano ci sarà una relazione preliminare delle due consulenti, fra cui la dottoressa Carmen Sementa.

Un altro elemento rilevante per le indagini riguarda l’arma del ferimento. Iannuzzi avrebbe riferito che si trattava di un coltello di pochi centimetri, alcuni testimoni fanno riferimento ad una molletta, un micidiale coltello a scatto. L’arma non è stata rinvenuta né fatta trovare dai due indagati. Anche questo sarà importante per la Procura per stringere il cerchio su quanto avvenuto a Capodanno senza tralasciare alcun aspetto.