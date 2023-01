Maltrattamenti nella Rsa di Cervinara, giudizio immediato per le tre operatrici Le violenze nei confronti di un'ospite disabile della struttura

Maltrattamenti nella rsa Villa Maria di Cervinara: il 15 febbraio inizierà il processo per A. P. 51enne di San Martino Valle Caudina, per M.G.R 54enne operatrice di Santa Maria a Vico e per E.O. 31enne operatrice di Cervino.

Dall’ordinanza sono emersi particolari

Dall’ordinanza, notificata alle tre donne, sono emersi particolari agghiaccianti. Grazie alle indagini effettuate dai carabinieri del nucleo operativo dei carabinieri di Avellino, agli ordini del capitano Pietro Laghezza e dalle immagini delle telecamere sono emersi tantissimi episodi di violenza perpetrati nei confronti di una disabile, ospite della struttura. Schiaffi anche senza motivo e quando la stessa si rifiutava o di mangiare di farsi cambiare le operatrici indagate gettarono un sacco preso da terra addosso alla disabile. O ancora colpi con la ciabatta sul volto della donna ricoverata e affetta da problemi psichici. La disabile in qualche occasione tentava di difendersi con qualche sputo lanciato nei confronti delle operatrici di turno e subito partivano le minacce e le mazzate: «femmina di m… ora che viene G.R. ti devo far scormare di sangue, quello che gli fai fai a questa femmina è tutto perso». Parole che fanno intendere che l’indagata A.P. è ben consapevole che M. G. R. è un soggetto incline alla violenza e che picchiava la disabile.