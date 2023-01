Camion dei rifiuti si ribalta, paura a Cervinara - video L'intervento dei vigili del fuoco: necessario l'utilizzo di una autogru

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 09'30 di oggi 19 gennaio, sono intervenuti a Cervinara in via Torre, dove un camioncino per la raccolta dei rifiuti urbani, sbandava e finiva fuori strada ribaltandosi. Il carico di rifiuti si è riversato nel terreno. Lunghe e complesse le operazioni di recupero.

Il conducente non ha subito conseguenze ma per il recupero del mezzo si è reso necessario l'intervento dell'autogrù, che lo ha recuperato e rimesso in carreggiata.